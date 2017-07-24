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«Кайрат» объявил о смене курса развития клуба и намерении отказаться от «бизнесменов в футболе»

Источник:  ФК «Кайрат»Комментарии

Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев объявил о смене вектора развития клуба.

- Последние несколько лет, говоря об отношении футболистов к клубу и достигнутых результатах, можно сказать, что это была «игра в одни ворота». Со стороны клуба за последние 4 года были созданы все инфраструктурные условия для роста мастерства и развития футболистов основной команды и академии: все обязательства четко и честно выполняются, а спортивный результат остается прежним.

Совершенно очевидно, что такое развитие событий должно было когда-то закончиться. Понятно, что серьезные изменения в футбольных клубах обычно происходят в межсезонье, но текущие спортивные результаты подтолкнули руководство клуба изменить этим традициям и начать проводить изменения прямо во время сезона.

В ближайшем будущем мы будем подбирать таких игроков, которые будут стремиться играть за Казахстан, город и эмблему клуба.

Одним словом — настала пора перемен:

– результаты выступлений команды мы оцениваем, как крайне неудовлетворительные;

– если футболисты думают, что призовые места во внутреннем чемпионате – это ДОСТИЖЕНИЕ, то мы глубоко расходимся с ними во мнении;

– главный тренер команды со своим штабом, по обоюдному согласию с клубом, ушел в отставку;

– футболисты должны четко понимать, что они несут солидарную ответственность с тренером;

– оставшиеся матчи сезона – это возможность реабилитации для тех футболистов, кто действительно связывает свое будущее с нашей командой;

– вектор развития клуба будет очень серьезно меняться, мы однозначно будем расставаться с теми, с кем нам не по пути;

– мы уже устали вкладывать в таких «псевдо-футболистов» деньги, без малейшей отдачи, и, при этом, вокруг команды образовалась негативная обстановка, а болельщики недовольны результатами.

 Таким образом, ФК «Кайрат» пересматривает стратегию своего развития. Нам нужны футболисты и личности, которые ХОТЯТ и УМЕЮТ играть в футбол, а не «бизнесмены в футболе», - сказал Боранбаев.

С полным текстом заявления функционера вы можете ознакомиться на официальном сайте клуба

Напомним, цвета «Кайрата» защищает бывший капитан сборной России Андрей Аршавин.

Команда выбыла из борьбы в Лиге Европы-2017/18, уступив по сумме двух встреч албанскому «Скендербеу».

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