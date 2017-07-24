Антон Шипулин: Трасса в Пхенчхане тяжелая, рабочая, а погоду трудно предугадать

Российский биатлонист Антон Шипулин поделился мнением о трассе в южнокорейском Пхенчхане, на которой будут разыграны олимпийские медали в 2018 году.

- Погода там очень теплая, не знаю, как будет в феврале, мы бегали в прошлом году в марте, и трасса не всегда успевала замерзнуть вечером, и бывало такое, что стартовать в четвертой группе было предпочтительнее, чем в первой.

Очень тяжело предугадать время старта, потому что погода очень тяжелая, меняется, то дождь, то пасмурно, то солнце, один-два градуса разница и уже разные условия. И тут надо будет четко отслеживать условия и график, по которому мы сможем выбирать стартовые группы.

Трасса тяжелая, рабочая. Но к ней можно и нужно адаптироваться, у нас многие тренировки уже как раз подстроены под эту трассу, и мы стараемся учитывать какие-то моменты и нюансы, - рассказаз Шипулин.

Напомним, на Олимпиаде-2014 в Сочи Антон Шипулин стал чемпионом в классической эстафете.

