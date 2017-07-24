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Тарас Хтей: Денис Бирюков из-за травм может пропустить сезон

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Спортивный директор «Белогорья» Тарас Хтей в интервью «БИЗНЕС Online» рассказал, что доигровщик команды Денис Бирюков получил травму и может пропустить весь сезон 2017/18.

Отметим, что Бирюков в составе сборной России сыграл 4 матча в Мировой лиге-2017, после чего покинул расположение национальной команды.

– Денис получил травму в сборной России и приехал в клуб. Мы дали ему паузу на восстановление, но вскоре выяснилось, что у него еще и рецидив старой травмы, полученной в «Динамо». Врачи рекомендуют ему делать операцию. Реабилитация займет пять-семь месяцев. Получается, практически весь сезон. Сейчас мы будем вынуждены приостановить контрактные отношения с Бирюковым до того момента, пока он не восстановится, поскольку все эти травмы получены до перехода в «Белогорье». В ближайшие дни приедет его агент, и мы обсудим детали. Безусловно, мы готовы помочь Денису затем вернуться в игру. Возможно, он даже сможет нам помочь в концовке сезона.

– Насколько реально сейчас найти замену Бирюкову?
– Нереально! Свободных игроков такого уровня на рынке нет. Легионера мы взять не можем, потому что у нас уже есть украинец Ян Ерещенко и болгарин Николай Николов. Для нас это очень весомая потеря, потому что мы надеялись на Бирюкова, как на одного из основных доигровщиков. Сами понимаете, что Сергей Тетюхин в силу возраста не может полноценно нести нагрузку на протяжении всего сезона. Сейчас придется что-то придумывать. У нас есть молодой доигровщик Илья Сподобец из молодежной команды. Мы очень надеемся, что он подтянется к главной команде. Кроме того, надеемся, что наберет кондиции Константин Семёнов, больше знакомый нам по пляжному волейболу. Если в прошлом сезоне он адаптировался к «классике», то в предстоящем сезоне уже должен полноценно заиграть.

– Вам не придется возвращаться?
– Даже не задумывался на этим. Честно говоря, окончательное решение уже принято и мой переход от игрока к менеджеру уже состоялся. Я благодарен Геннадию Яковлевичу Шипулину за доверие и постараюсь его оправдать. Мне нравится моя нынешняя работа, да и старые травмы дают знать – уже не смогу в полной мере тренироваться, – сказал Хтей.

Напомним, что Бирюков вернулся в «Белогорье» минувшим летом. Ранее воспитанник белгородского волейбола четыре сезона отыграл за московское «Динамо».

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