Хавьер «Чичарито» Эрнандес стал игроком «Вест Хэма» (видео)
Источник: ФК «Вест Хэм»Комментарии
Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес перешел из леверкузенского «Байера» в лондонский «Вест Хэм».
Сумма трансфера 29-летнего Чичарито составила 16 миллионов фунтов стерлингов, сообщает официальный сайт английского клуба.
Worth the wait.. 😉#WelcomeChicha pic.twitter.com/ZPJQLPnRpb— West Ham United (@WestHamUtd) 24 июля 2017 г.
Эрнандес подписал с «Вест Хэмом» трехлетний контракт. Напомним, ранее Хавьер защищал цвета «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала».
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