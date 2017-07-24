Хавьер «Чичарито» Эрнандес стал игроком «Вест Хэма» (видео)

«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

ЦСКА подпишет кенийского форварда? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте петербургского клуба.

«Зенит» объявил о расторжении контракта с Маурисио

«Зенит» объявил о расторжении контракта с Маурисио Сообщение об этом появилось на официальном сайте петербургского клуба.

«Советский спорт» рассказывает о самых больших тратах в летнее трансферное окно среди европейских клубов.

Топ-10 клубов по трансферным тратам за лето 2017 года

Топ-10 клубов по трансферным тратам за лето 2017 года «Советский спорт» рассказывает о самых больших тратах в летнее трансферное окно среди европейских клубов.

Защитник «Монако» Менди перешел в «Манчестер Сити» «Манчестер Сити» подписал пятилетний контракт с защитником «Монако» Бенжаменом Менди, сообщает официальный сайт английского клуба.