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Хавьер «Чичарито» Эрнандес стал игроком «Вест Хэма» (видео)

Источник:  ФК «Вест Хэм»Комментарии

Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес перешел из леверкузенского «Байера» в лондонский «Вест Хэм». 

Сумма трансфера 29-летнего Чичарито составила 16 миллионов фунтов стерлингов, сообщает официальный сайт английского клуба.

Эрнандес подписал с «Вест Хэмом» трехлетний контракт. Напомним, ранее Хавьер защищал цвета «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала».


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