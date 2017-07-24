Дмитрий Ковалев перенес операцию

Связующий «Урала» Дмитрий Ковалёв перенёс операцию на голеностопе.



Она прошла 20 июля в Риме под руководством профессора Аттилио Сантуччи и прошла успешно. Как сообщает официальный сайт клуба, срок восстановления может составить 40 дней



Напомним, волейболист уфимской команды получил травму голеностопа в январе 2016 года во время матча сборной России против команды Франции в олимпийской квалификации в Берлине. В минувшем розыгрыше Мировой лиги Ковалёв также испытывал проблемы с ногой.