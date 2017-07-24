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Дмитрий Ковалев перенес операцию

Источник:  ВК «Урал»Комментарии

Связующий «Урала» Дмитрий Ковалёв перенёс операцию на голеностопе.

Она прошла 20 июля в Риме под руководством профессора Аттилио Сантуччи  и прошла успешно. Как сообщает официальный сайт клуба, срок восстановления может составить 40 дней

Напомним, волейболист уфимской команды получил травму голеностопа в январе 2016 года во время матча сборной России против команды Франции в олимпийской квалификации в Берлине. В минувшем розыгрыше Мировой лиги Ковалёв также испытывал проблемы с ногой.

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