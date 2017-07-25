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Павел Колобков: Уверен, Сочи проведет чемпионат мира на самом высоком уровне

Источник:  ТАССКомментарии

Министр спорта РФ Павел Колобков уверен в том, что Сочи справится с проведением чемпионата мира по боксу 2019 году.

- Буквально в эту субботу страна отмечала День российского бокса, и вот сейчас объявлено, что Россия получила право провести конгресс Международной ассоциации бокса в 2018 году и чемпионат мира в 2019-м.

Уверен, что Сочи примет чемпионат на самом высоком уровне. Тем более для этого есть все необходимое благодаря олимпийскому наследию. Безусловно, такое масштабное мероприятие повлияет на популяризацию этого зрелищного вида спорта, - рассказал Колобков.

Ранее сообщалось, что AIBA доверила Сочи право проведения чемпионата мира по боксу 2019 года.



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