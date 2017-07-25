Джейми Варди: Я не жалею о том, что не перешел в «Арсенал»

Нападающий «Лестера» и сборной Англии Джейми Варди, не жалеет о том, что отказался перейти в лондонский «Арсенал» летом 2016 года.

- Я ни о чем не жалею. Я принял достаточно важных решений за свою жизнь. Пока я был здесь, «Лестер» многое пережил - от борьбы за выживание и мест в середине таблицы до чемпионского титула.



Кто знает, возможно, впереди нас ждет еще один хороший сезон. Придется подождать и посмотреть, какую задачу поставит перед нами руководство клуба. А затем игроки отдадут все силы, чтобы ее выполнить, - заявил Варди.

Напомним, Джейми Варди в составе «Лестера» стал чемпионом Англии по итогам сезона-2015/16. После этого он отклонил предложение «канониров» о трансфере.

