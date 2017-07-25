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Абель Санчес: Макгрегор должен лишить Мэйвезера комфорта в ринге, ему не стоит заряжаться на один удар

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  UFC.comКомментарии

Известный тренер Абель Санчес рассказал о том, что может дать шансы Конору Макгрегору в предстоящем поединке с Флойдом Мэйвезером-младшим.

- Макгрегору нечего терять. Просто нечего. А Флойд может выглядеть не в лучшем свете, если не будет доминировать так, как должен, и как от него этого ожидают.

Вне всяких сомнений, Макгрегор - опасный парень. Мы говорим о человеке, чья бравада столь же велика, сколь и он сам. Чем дольше продлится этот бой, тем лучше для Конора.

Единственный шанс Макгрегора - эффективно работать руками и превосходить Флойда в скорости, опережать его и не заряжаться на один удар. Говорят, что Конор - панчер, но если он будет ждать возможности донести один удар, Флойд просто его разберет. Лично я попытался бы донести до Макгрегора, что ему необходимо работать все три минуты каждого раунда. Разумеется, для этого он должен находиться в оптимальной форме. Конор должен лишить Флойда комфорта в ринге, а для этого придется выбрасывать много ударов, - заявил Санчес в интервью официальному сайту UFC.

Поединок между знаменитым боксером и звездой ММА состоится 26 августа в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. Мэйвезер и Макгрегор сразятся по правилам бокса.

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