Поу Газоль продлил контракт с «Сан-Антонио»

37-летний испанский центровой Поу Газоль подписал новый контракт с клубом НБА «Сан-Антонио Сперс».

За три предстоящих сезона игрок, по неофициальной информации, заработает 48 миллионов долларов США.

Сезон-2016/17 стал для Газоля-старшего дебютным в составе «Шпор». В регулярном чемпионате он принял участие в 64 матчах, набирая по 12,4 очка и делая по 7,8 подбора в среднем за игру.

Напомним, Поу был выбран «Атлантой» под третьим номером на драфте НБА 2001 года. Он выступал за «Мемфис», «Чикаго» и «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе которого стал двукратным чемпионом НБА. В Европе Газоль защищал цвета «Барселоны».







