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Юрий Семин: «Зенит» Манчини? Я проходил его «Манчестер Сити» с киевским «Динамо»

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил перспективы «Зенита» и «Рубина» в сезоне-2017/18.

- Что я думаю о «Зените» Манчини? Будучи в киевском «Динамо», я играл с его «Манчестер Сити» и мы прошли эту команду. Так что пускай они думают. У «Зенита» сейчас новая команда, пришли хорошие игроки. Посмотрим.

Что касается казанского клуба, то «Рубин» при Бердыеве будет претендовать на самые высокие места, - заявил Семин.

Напомним, Роберто Манчини сменил на посту главного тренера «Зенита» Мирчу Луческу, а Курбан Бердыев вернулся на пост наставника «Рубина» из «Ростова».

«Локомотив» начал новый чемпионат России с двух побед.

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