Букмекеры не видят явного фаворита в матче АЕК - ЦСКА
Источник: «Советский спорт»Комментарии
25 июля ЦСКА сыграет в квалификации Лиги чемпионов с афинским клубом АЕК.
Встреча начнется в 20:30 по московскому времени в Греции.
На победу российского клуба можно поставить с коэффициентом 2,67. Котировки на победу хозяев поля - 2,79. На ничью - 2,98.
Букмекеры полагают, что матч в Афинах не будет результативным. Коэффициент на тотал меньше 2,5 мячей - 1,47.
Напомним, в чемпионате России-2016/17 армейцы заняли второе место.
Ответная встреча ЦСКА - АЕК состоится 2 августа в Москве.
Матч
Место и дата
25 июля 20:30, Олимпийский, Текстовая трансляция
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