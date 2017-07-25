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Футбол  АЕК Афины- : -ЦСКА
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Букмекеры не видят явного фаворита в матче АЕК - ЦСКА

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

25 июля ЦСКА сыграет в квалификации Лиги чемпионов с афинским клубом АЕК.

Встреча начнется в 20:30 по московскому времени в Греции.

На победу российского клуба можно поставить с коэффициентом 2,67. Котировки на победу хозяев поля - 2,79. На ничью - 2,98.

Букмекеры полагают, что матч в Афинах не будет результативным. Коэффициент на тотал меньше 2,5 мячей - 1,47.

Напомним, в чемпионате России-2016/17 армейцы заняли второе место.

Ответная встреча ЦСКА - АЕК состоится 2 августа в Москве.

Голосование: Сможет ли ЦСКА пройти греческий АЕК в отборочном раунде Лиги чемпионов?

Матч

АЕК Афины - ЦСКА

Место и дата

25 июля 20:30, Олимпийский, Текстовая трансляция


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