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Рафаэль Варан: Цель «Реала» – завоевать шесть титулов

Источник:  ФК «Реал»Комментарии

Защитник «Реала» Рафаэль Варан после матча Международного кубка чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:1, по пенальти – 1:2) рассказал о целях команды на сезон.

«Мы хорошо себя чувствуем. На протяжении 45 минут мы поддерживали хороший темп и довольны своим выступлением. Самое важное – это действительно хорошо поработать над физическими кондициями и почувствовать технику, при этом сохраняя высокую интенсивность тренировок, чтобы подойти к сезону в хорошей форме.

Наша цель – завоевать шесть титулов. Это будет непросто, но мы входим в сезон с высокой мотивацией. Перед нами стоят высокие задачи, и мы готовы к их достижению.

Я очень рад завоеванным мною титулам. Но когда ты побеждаешь, ты всегда хочешь делать это еще. Моя история в клубе продолжается, и я полон желания выигрывать дальше», – приводит слова Варана официальный сайт клуба.

24-летний француз выиграл 11 трофеев с «Реалом»: чемпионат Испании (2012, 2017), Кубок Испании (2014), Суперкубок Испании (2012), Лига чемпионов (2014, 2016, 2017), Суперкубок УЕФА (2014, 2016) и Клубный чемпионат мира (2014, 2016).

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