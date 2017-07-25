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Родриго Кайо: Я не перейду в «Зенит»

Источник:  GloboEsporteКомментарии

Защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо заявил, что отказался от перехода в «Зенит».

– Единственное, что могу точно сказать, в «Зенит» я не ухожу. Что будет дальше, не знаю. Хочу помогать команде на поле. Конкретное предложение было только от «Зенита». А туда я не еду. Больше никаких вариантов нет. Но не знаю, останусь ли в «Сан-Пауло», –приводит слова Кайо GloboEsporte. – Я ни разу не говорил, что хочу уйти в «Зенит». Но пресса написала, что дал согласие, и что меня давно продали. Для меня важнее всего счастье, я счастлив в «Сан-Пауло», и только это имеет значение.

Отметим, что 23-летний защитник очень рассчитывает попасть в сборную Бразилии на ЧМ-2018, и поэтому не торопится менять клуб.

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