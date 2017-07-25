«Лацио» может приобрести Азмуна за 18 миллионов евро

Форвард «Рубина» Сердар Азмун близок к переходу в «Лацио», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Римский клуб предлагает за 22-летнего иранца 15 миллионов евро, тогда как «Рубин» намерен выручить с продажи форварда 20 миллионов. В итоге, клубы могут сойтись на 18 миллионах.

К тому же, по данным источника, «Лацио» уже достиг договоренности с отцом игрока о том, что Азмун перейдет в команду.

Напомним, предыдущие два с половиной года нападающий выступал в «Ростове», а этим летом вместе с тренером Курбаном Бердыевым вернулся в «Рубин».

Всего в 92 матчах в премьер-лиге Азмун забил 25 голов. Также на его счету четыре гола в десяти матчах Лиги чемпионов.