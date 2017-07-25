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Сергей Силкин: «Динамо» не использовало свои шансы и обрекло себя на потерю очков

Источник:  «Известия»Комментарии

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался об игре команды в матче второго тура премьер-лиги с «Уралом» (0:1) на «Арене Химки».

«Если играешь дома против не самого сильного соперника, нужно забивать в тех голевых моментах, которые создаешь. Хозяева в этом матче свои возможности не реализовали и тем самым обрекли себя на потерю очков.

А курьезный гол в концовке стал своего рода моральной расплатой за расточительность. Понятно, что с «Уралом» атаковать сложнее, чем со «Спартаком», против которого была возможность играть вторым номером», – приводят «Известия» слова Силкина.

Напомним, единственный гол в матче на 89-й минуте забил полузащитник «Урала» Георгий Чантурия.

Матч

Динамо - Урал - 0:1 (0:0)

Голы

Чантурия 89 (0:1).

Состав

Динамо: Шунин, Шуньич, Козлов, Терехов С., Хольмен, Соу (Сапета, 36), Зотов, Соснин, Ионов (Луценко, 79), Бечирай (Вандерсон, 52), Панченко

Урал: Годзюр, Балажиц, Ароян, Меркулов, Бикфалви, Кулаков, Фидлер, Емельянов, Димитров, Григорьев (Бавин, 87), Лунгу (Чантурия, 78)

Предупреждения:

нет - Меркулов, 57; Бавин, 90

Место и дата

23 июля 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция

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