Сергей Силкин: «Динамо» не использовало свои шансы и обрекло себя на потерю очков
Бывший главный тренер
«Динамо» Сергей Силкин высказался об игре команды в матче второго тура
премьер-лиги с «Уралом» (0:1) на «Арене Химки».
«Если играешь дома против не самого сильного соперника, нужно забивать в тех голевых моментах, которые создаешь. Хозяева в этом матче свои возможности не реализовали и тем самым обрекли себя на потерю очков.
А курьезный гол в концовке стал своего рода моральной расплатой за расточительность. Понятно, что с «Уралом» атаковать сложнее, чем со «Спартаком», против которого была возможность играть вторым номером», – приводят «Известия» слова Силкина.
Напомним, единственный гол в матче на 89-й минуте забил полузащитник «Урала» Георгий Чантурия.
Матч
Голы
Чантурия 89 (0:1).
Состав
Динамо: Шунин, Шуньич, Козлов, Терехов С., Хольмен, Соу (Сапета, 36), Зотов, Соснин, Ионов (Луценко, 79), Бечирай (Вандерсон, 52), Панченко
Урал: Годзюр, Балажиц, Ароян, Меркулов, Бикфалви, Кулаков, Фидлер, Емельянов, Димитров, Григорьев (Бавин, 87), Лунгу (Чантурия, 78)
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Место и дата
23 июля 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция