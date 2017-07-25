Сергей Силкин: «Динамо» не использовало свои шансы и обрекло себя на потерю очков

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался об игре команды в матче второго тура премьер-лиги с «Уралом» (0:1) на «Арене Химки».

«Если играешь дома против не самого сильного соперника, нужно забивать в тех голевых моментах, которые создаешь. Хозяева в этом матче свои возможности не реализовали и тем самым обрекли себя на потерю очков.

А курьезный гол в концовке стал своего рода моральной расплатой за расточительность. Понятно, что с «Уралом» атаковать сложнее, чем со «Спартаком», против которого была возможность играть вторым номером», – приводят «Известия» слова Силкина.

Напомним, единственный гол в матче на 89-й минуте забил полузащитник «Урала» Георгий Чантурия.