Зарипов отстранен ИИХФ до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы на допинг

Форвард «Ак Барса» Данис Зарипов, выступавший в прошлом сезоне за магнитогорский «Металлург», сдал положительный допинг-тест во время чемпионата КХЛ в сезоне 2016/2017. На основании этого ИИХФ отстранил 36-летнего нападающего от участия в соревнованиях до 22 мая 2019 года, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

В допинг-пробе Зарипова обнаружены препараты, относящиеся к классам S6.b – Стимуляторы и S5 – Диуретики и маскирующие агенты.

КХЛ проводила допинг-контроль в сезоне 2016/2017 совместно с ИИХФ, WADA и привлечением антидопингового подразделения конвента SportAccord – DFSU (Doping Free Sport Unit), нескольких международных агентств по сбору допинг-проб и антидопинговых лабораторий, аккредитованных WADA.

Зарипов выступал за «Ак Барс» с 2001 по 2013 годы, после чего провел четыре сезона в «Магнитке», а этим летом вернулся в клуб из Казани.

Напомним, Зарипов является четырехкратным обладателем Кубка Гагарина (2008, 2009, 2014, 2016).

За девять сезонов в лиге Зарипов провел 603 матча и набрал 565 (254+311) очков.