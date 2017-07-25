Зарипов отстранен ИИХФ до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы на допинг
Форвард «Ак Барса»
Данис Зарипов, выступавший в прошлом сезоне за магнитогорский «Металлург», сдал
положительный допинг-тест во время чемпионата КХЛ в сезоне 2016/2017. На
основании этого ИИХФ отстранил 36-летнего нападающего от участия в
соревнованиях до 22 мая 2019 года, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на
пресс-службу КХЛ.
В допинг-пробе Зарипова обнаружены препараты, относящиеся к классам S6.b – Стимуляторы и S5 – Диуретики и маскирующие агенты.
КХЛ проводила допинг-контроль в сезоне 2016/2017 совместно с ИИХФ, WADA и привлечением антидопингового подразделения конвента SportAccord – DFSU (Doping Free Sport Unit), нескольких международных агентств по сбору допинг-проб и антидопинговых лабораторий, аккредитованных WADA.
Зарипов выступал за «Ак Барс» с 2001 по 2013 годы, после чего провел четыре сезона в «Магнитке», а этим летом вернулся в клуб из Казани.
Напомним, Зарипов является четырехкратным обладателем Кубка Гагарина (2008, 2009, 2014, 2016).
За девять сезонов в лиге Зарипов провел 603 матча и набрал 565 (254+311) очков.