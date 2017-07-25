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Павел Колобков о Зарипове: Все кто нарушает, должны быть наказаны, невзирая на имена и звания

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Министр спорта России Павел Колобков высказался о решении ИИХФ отстранить форварда «Ак Барса» Даниса Зарипова на два года из-за положительной допинг-пробы.

«Все кто нарушает, должны быть наказаны, невзирая на имена и звания! Если виновен – то будет дисквалификация. Но в каждом конкретном случае нужно разбираться, человека обвинить очень легко», – приводит «Р-Спорт» слова Колобкова.

Напомним, положительный результат дала допинг-проба Зариповой, взятая в сезоне 2016/2017. В допинг-пробе Зарипова обнаружены препараты, относящиеся к классам S6.b – Стимуляторы и S5 – Диуретики и маскирующие агенты.

Добавим, что предыдущие четыре сезона Зарипов провел в магнитогорском «Металлурге», а этим летом вернулся в «Ак Барс».

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