ИИХФ отстранила игроков КХЛ Конева и Смита из-за допинга

Защитники Андрей Конев и Дерек Смит отстранены ИИХФ от выступлений из-за положительных допинг-проб, сообщает «Р-Спорт». В допинг-пробе обоих игроков обнаружены препараты, относящиеся к классу S6.а – Стимуляторы. Конев отстранен до 19 ноября 2017 года, Смит – до 2 сентября 2018 года.

В прошлом сезоне 28-летний Конев выступал за «Адмирал» и сделал две голевые передачи в 26 матчах регулярного чемпионата. Ранее он играл в «Тракторе», «Локомотиве», «Салавате Юлаеве», «Донбассе», «Северстали», «Сибири» и «Адмирале».

32-летний канадец Смит дебютировал в КХЛ в прошлом сезоне в составе «Медвешчака» и набрал 9 (2+7) очков в 44 матчах.

Напомним, ранее стало известно о том, что ИИХФ отстранила форварда Даниса Зарипова из-за положительной допинг-пробы до 22 мая 2019 года.