Ильдар Мухометов: Конев больше не является игроком «Адмирала», мы не в курсе ситуации с отстранением

Генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов высказался об отстранении защитника Андрея Конева, выступавшего в прошлом сезоне за клуб, из-за положительной допинг-пробы.

«Конев не является нашим хоккеистом с начала мая, поэтому я никак не могу прокомментировать. Это (положительный допинг-тест) вылилось в июне, поэтому «Адмирал» не в курсе этой ситуации», – приводит «Р-Спорт» слова Мухометова.

Напомним, в допинг-пробе Конева обнаружены препараты, относящиеся к классу S6.а – Стимуляторы. Защитник отстранен от соревнований ИИХФ до 19 ноября 2017 года.

В прошлом сезоне 28-летний Конев сделал две голевые передачи в 26 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Ранее он играл в «Тракторе», «Локомотиве», «Салавате Юлаеве», «Донбассе», «Северстали», «Сибири» и «Адмирале».