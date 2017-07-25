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Александр Медведев: Я очень надеюсь, что случай с Зариповым будет развеян

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Первый президент КХЛ Александр Медведев прокомментировал решение ИИХФ отстранить форварда «Ак Барса» Даниса Зарипова на два года из-за положительной допинг-пробы.

«Надо сначала разобраться, а потом уже делать выводы. В современном спортивном мире мы сталкиваемся с разными случаями. Хорошо известно, что в хоккее нет смысла в допинге, поэтому я очень надеюсь, этот случай будет развеян. Очень хочется надеяться, что это недоразумение. Зарипов – великий хоккеист», – приводит «Р-Спорт» слова Медведева.

Напомним, положительный результат дала допинг-проба Зариповой, взятая в сезоне 2016/2017. В допинг-пробе Зарипова обнаружены препараты, относящиеся к классам S6.b – Стимуляторы и S5 – Диуретики и маскирующие агенты.

Добавим, что предыдущие четыре сезона Зарипов провел в магнитогорском «Металлурге», а этим летом вернулся в «Ак Барс».

Голосование: Данис Зарипов попался на допинге. Как вы к этому относитесь?

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