Мухамед Коков: Если мне выпадет еще один шанс встретиться с Балаевым — готов оставить себя в этом поединке

Первый номер рейтинга полулегкого веса АСВ Мухамед Коков рассказал о трехмесячном простое, о статусе главного претендента на пояс, желании поскорее вернуться в клетку и многом другом.

- После моего крайнего боя я тренировался, держал себя в форме. В Рамадан чуточку поддерживал себя, но больше отдыхал. После него начал тренироваться, набрал хорошую форму. Сейчас как обычно провожу одну-две тренировки в день. Жду новостей от АСВ, когда мне дадут поединок. Надеюсь в сентябре выйти и показать хороший бой.



Я думаю, что я главный претендент. Однако мне сказали, что Балаев пока будет отдыхать некоторое время. Я решил, что за это время могу провести ещё один поединок. Матчмейкер АСВ сказал, что в сентябре есть возможность вернуться в клетку. С кем, это пока неизвестно. Я никогда не выбираю себе соперников. Я намерен провести поединок в сентябре. Неважно где и с кем, главное оставаться активным. После этого я собираюсь драться за пояс.



В начале 2016 года я проиграл Марату Балаеву. Это был второй проигрыш в моей карьере. Первое поражение было от Забита Магомедшарипова. Тогда я сломал руку во втором раунде и не смог продолжить поединок. После этого я долго восстанавливался. И вот, мне, наконец, предложили бой. Изначально это был не Балаев, он вышел на замену. За месяц до боя мне провели операцию на мениск. Можно сказать, что у меня был всего месяц на подготовку. Конечно, это была моя ошибка. Вышел в плохой форме на поединок, к тому же недооценил Марата. Но, в том бою мои угловые говорили, что я выигрываю. Но он победил единогласным решением судей. Я пересмотрел бой и не думаю, что я проиграл единогласным решением. Я нанёс ему много ударов. Думаю, там могло быть раздельное, но уж точно не единогласное решение. Я с Маратом в очень хороших отношениях. Марат очень добрый человек. Но если мне выпадет ещё один шанс встретиться с ним – я готов оставить всего себя в этом поединке. Теперь у меня новый тренер по боксу. Как известно, я хорошо себя чувствую в грепплинге. Теперь будем подтягивать стойку на новый уровень.



Также хочу сказать спасибо, всем кто за меня болеет и переживает! Совсем скоро я порадую вас очередным выходом в клетку!