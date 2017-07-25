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ФХР окажет поддержку Зарипову

Источник:  ТАССКомментарии

ФХР окажет поддержку нападающему казанского «Ак Барса» Данису Зарипову, который был дисквалифицирован за применение допинга.

- Федерация хоккея России активно работает с клубами КХЛ по вопросу антидопинга. Врачи ФХР и сборной постоянно контактируют с коллегами из клубных команд, идет обмен всеми медицинскими данными, которые отображаются в специальном портале, но, к сожалению, проконтролировать все, что делают игроки, невозможно. Зарипов - превосходный мастер, очень именитый игрок, который провел блестящую карьеру. Федерация хоккея России не забудет его заслуги и окажет ему поддержку, - передает слова пресс-службы ФХР ТАСС.

Ранее стало известно, что в допинг-пробе Зарипова обнаружены препараты, относящиеся к классам S6.b – Стимуляторы и S5 – Диуретики и маскирующие агенты.

Голосование: Данис Зарипов попался на допинге. Как вы к этому относитесь?

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