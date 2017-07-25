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Александр Волков: Михаил Заяц сейчас голоден до боев, жду его триумфальной победы

Источник:  Mix FightКомментарии

Экс-чемпион M-1 Challenge в тяжелом весе, боец UFC Александр Волков рассказал о подготовке своего товарища по команде Михаила Зайца к главному бою турнира M-1 Challenge 82, который состоится 5 августа в Хельсинки.

- Вы столько лет тренируетесь в одной команде – как бы вы охарактеризовали Михаила как спортсмена?
- Как боец он достаточно трудолюбивый, всегда одним из последних уходит из зала, дорабатывает все тренировки до конца.

- Что вы у него смогли перенять или взять во время спаррингов и тренировок?
- У него можно поучиться как отдавать все силы в зале на тренировках и в бою. Это один из тех людей кто заставляет и меня самого работать больше и не лениться, глядя на него. У нас все время происходят небольшие соревнования во время тренировок и мы подталкиваем друг друга к более тяжелой работе.

- Кто из вас кому больше помогает при подготовке к бою?
- В последнее время пока у Михаила не было боев, он мне естественно помогал больше. В моем лагере он был как тренер по борьбе и вместе мы работали над физическими упражнениями. Можно сказать что в эти годы он больше участвовал в моей подготовке, чем я – в его. Но сейчас ему предстоит бой и я по полной включился в работу. Тем более что его будущий соперник достаточно высокий – 195 см ростом. Поэтому я имитирую его стиль и помогаю Мише готовиться к поединку.

- Что зрителям и специалистам стоит ожидать от возвращения Михаила Зайца?
- Очень многие люди меня спрашивали – когда вернется Михаил, когда у него бой? Надеюсь на лучшее, ожидаю от этого возвращения яркой победы нокаутом или сабмишеном. Конечно, очень сложно обходиться столько времени без поединков. По себе знаю, что даже год не выступать – уже тяжело. Но у него сейчас огромная мотивация, он голоден до боев и до побед.

- Какой прогноз можете дать на предстоящий бой?
- Жду триумфальной победы Михаила Зайца.

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Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
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