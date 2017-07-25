Данис Зарипов: Я не могу сейчас говорить. Перезвоните года через два
Источник: «Первый областной»Комментарии
Форвард «Ак Барса»
Данис Зарипов высказался о своем отстранении от соревнований под эгидой ИИХФ из-за
положительной допинг-пробы.
«Я не могу сейчас говорить. Перезвоните года через два», – приводит слова Зарипова «Первый областной».
Напомним, положительный результат дала допинг-проба Зариповой, взятая в сезоне 2016/2017. В допинг-пробе Зарипова обнаружены препараты, относящиеся к классам S6.b – Стимуляторы и S5 – Диуретики и маскирующие агенты.
Зарипов является четырехкратным обладателем Кубка Гагарина (2008, 2009, 2014, 2016).
Добавим, что предыдущие четыре сезона Зарипов провел в магнитогорском «Металлурге», а этим летом вернулся в «Ак Барс».
Отстранение Зарипова действует до 22 мая 2019 года.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически