Виталий Мутко: Случай Зарипова нужно рассматривать индивидуально

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал сообщение об обнаружении запрещенных препаратов в допинг-пробе хоккеиста Даниса Зарипова.

- Каждый случай индивидуален. Так и рассматриваются такие дела. Есть система (допингового) контроля, - передает слова Мутко «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что форвард «Ак Барса» Данис Зарипов, выступавший в прошлом сезоне за магнитогорский «Металлург», сдал положительный допинг-тест во время чемпионата КХЛ в сезоне 2016/2017. На основании этого ИИХФ отстранил 36-летнего нападающего от участия в соревнованиях до 22 мая 2019 года

Зарипов выступал за «Ак Барс» с 2001 по 2013 годы, после чего провел четыре сезона в «Магнитке», а этим летом вернулся в клуб из Казани.

Напомним, Зарипов является четырехкратным обладателем Кубка Гагарина (2008, 2009, 2014, 2016). За девять сезонов в лиге Зарипов провел 603 матча и набрал 565 (254+311) очков.