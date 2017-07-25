«Ак Барс» по соглашению сторон расторг контракт с Григоренко
Источник: ХК «Ак Барс»Комментарии
«Ак
Барс» расторг контракт с нападающим Евгением Григоренко по согласию сторон.
Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.
«Мы выражаем Евгению
Григоренко благодарность за плодотворную совместную работу и желаем ему новых
успехов в дальнейшей спортивной карьере», - говорится в сообщении на
официальном сайте «Ак Барса».
В прошлом сезоне Григоренко провел за «Ак Барс» одну игру в регулярном чемпионате КХЛ.
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