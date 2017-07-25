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Далер Кузяев: На улицах Петербурга меня пока никто не узнает

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился впечатлениями от возвращения в петербургский клуб.

- Долго думали о переходе в «Зенит»?
- Все переговоры вел мой отец, он позвонил мне и поставил перед фактом, что меня покупает «Зенит». Я обрадовался, такой шанс выпал.

- Что вынесли за месяц тренировок под руководством Манчини?
- Очень многое узнал о тактике, почти по два раза в день работали над тактическими упражнениями. Много внимания уделялось силовой и скоростной работам.

- Сейчас вас чаще узнают на улицах Петербурга?
- Пока никто не узнает, да мне и не нужна слава (смеется).

- У вас есть водительские права, но вы вроде как ездите на метро. Это правда?
- Да, я давно получил права, поэтому навыки вождения немного растерял. Иногда езжу на такси, а если пробки - пользуюсь метро, - приводит слова Кузяева официальный сайт «Зенита».

Напомним, 14 июня «Зенит» объявил о переходе Далера Кузяева в петербургский клуб. Соглашение 24-летнего футболиста с петербургским клубом рассчитано на 3 года, сумма трансфера составила 4 миллиона евро. 

С 2011 по 2012 год игрок выступал за молодежную команду «Зенита». После он играл за «Карелию» (2012-2013), «Нефтехимик» (2013) и грозненский «Ахмат» (2014-2017), за который провел 75 матчей.

В матче первого тура РФПЛ-2017/18 Кузяев забил первый гол в карьере, поразив ворота хабаровского СКА (2:0). 

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