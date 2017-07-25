Начальник отдела строительного контроля «Лужников»: Даже Фоменко снял шляпу перед таким стадионом

Начальник отдела строительного контроля ГКУ «Большая спортивная арена «Лужники» Мурат Ахмадиев рассказал о том, как изменился стадион после реконструкции.

«Это теперь чисто футбольный стадион. Но недавно появился хороший вариант, как можно проводить и другие соревнования. Можно убрать нижний ряд трибун, поставить на них конструкцию и сделать беговые дорожки. Это, конечно, немножко затратно – все это собирать, но мы прекрасно видим, какие сцены у нас возводятся на улице. Так что ничего невозможного тут нет.

К нам приезжают парни из Петербурга, которые были и на «Зенит Арене», они просто в шоке от этого поля. Даже известный артист Николай Фоменко, коренной ленинградец, когда было большое мероприятие, я уловил момент, что, увидев поле, он снял шляпу и поклонился: мол, спасибо за такой стадион», – приводит «Собеседник.ру» слова Ахмадиева.

Напомним, «Лужники» примут матчи чемпионата мира 2018 года, в том числе матч-открытие и финал.