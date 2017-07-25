СМИ: Контракт Зарипова с «Ак Барсом» не вступил в силу

Контракт форварда Даниса Зарипова с казанским «Ак Барсом» еще не вступил в силу. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

По информации издания, казанский клуб объявил о подписании 2-летнего соглашения с Зариповым 7 июля, однако контракт должен был вступить в силу после того, как 36-летний игрок пройдет углубленный медицинский осмотр.

Отмечается, что Зарипов прошел процедуру лишь накануне – в день начала дисквалификации. Таким образом, контракт игрока с клубом не активирован и стороны не связаны никакими обязательствами.

Ранее стало известно, что форвард «Ак Барса» Данис Зарипов, выступавший в прошлом сезоне за магнитогорский «Металлург», сдал положительный допинг-тест во время чемпионата КХЛ в сезоне 2016/2017. На основании этого ИИХФ отстранил 36-летнего нападающего от участия в соревнованиях до 22 мая 2019 года.