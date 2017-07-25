Болельщики «Урала» создадут концепт-трамвай для Екатеринбурга
Источник: Znak.comКомментарии
Футбольный клуб «Урал» объявил конкурс на создание дизайна клубного трамвая, который будет курсировать по Екатеринбургу. Об этом информирует Znak.com со ссылкой на пресс-службу «Урала».
Сообщается, что в макете необходимо использовать фирменные цвета «Урала» и логотип клуба.
«Участие в конкурсе может принять любой желающий. Если у участника есть интересная идея, но возникают сложности с макетом, профессиональный дизайнер клуба доработает его», — отметили в клубе.
Работы финалистов будут представлены на официальном сайте до 15 августа, а болельщики путем голосования выберут победителя.
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