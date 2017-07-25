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Геннадий Величкин: «Ак Барс» был в курсе допинговой ситуации с Зариповым

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин сообщил, что «Ак Барс» был проинформирован о допинговой ситуации нападающего Даниса Зарипова.

- Эта ситуация произошла накануне плей-офф - пришла информация от Международной федерации хоккея (IIHF) через WADA, что у него обнаружен в допустимых нормах псевдоэфердин - препарат, который позволяет лучше дышать, он есть у всех хоккеистов, но вместе с ним якобы обнаружено мочегонное средство в минимальном количестве. WADA сочла его препаратом-прикрытием, тут же международная федерация сообщила нам, Федерации хоккея России (ФХР) и Континентальной хоккейной лиге.

Мы ждали решения один-два дня, после чего IIHF дала отмашку, что это не является страшным нарушением или большим допингом. Более того, нам тут же разрешили играть, об этом все знали - мы, лига, ФХР и IIHF, которая сказала, что они допускают человека до окончания разбирательства. Мы боролись за Даниса, создали группу, собрали все документы. Он 20 лет играет в хоккей, и каждый год у него брали пробы - даже в прошлом году он несколько раз участвовал в допинг-тестах.

Мы думали и были готовы подписать контракт, обсуждали это, но к нам обратилась Казань, после чего мы вели трехсторонние переговоры. «Ак Барс» знал эту ситуацию, он был проинформирован, что еще раз доказывает то, что мы понимали, что ничего страшного в этом нет. Мы ждали предупреждения или порицания, но получилась достаточно жесткая дисквалификация, - рассказал Величкин в интервью ТАСС.

Ранее стало известно, что форвард «Ак Барса» Данис Зарипов, выступавший в прошлом сезоне за магнитогорский «Металлург», сдал положительный допинг-тест во время чемпионата КХЛ в сезоне 2016/2017. На основании этого ИИХФ отстранил 36-летнего нападающего от участия в соревнованиях до 22 мая 2019 года.

Зарипов выступал за «Ак Барс» с 2001 по 2013 годы, после чего провел четыре сезона в «Магнитке», а этим летом вернулся в клуб из Казани.

Напомним, Зарипов является четырехкратным обладателем Кубка Гагарина (2008, 2009, 2014, 2016). За девять сезонов в лиге Зарипов провел 603 матча и набрал 565 (254+311) очков.

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