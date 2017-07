«Ювентус» намерен усилить состав полузащитником «Челси»

«Ювентус» намерен усилить состав полузащитником лондонского «Челси» и сборной Сербии Неманьей Матичем. Об этом сообщает RT со ссылкой на журналиста Sky Sports Каве Солхекола.

По информации журналиста, клубы уже приступили к переговорам о переходе игрока.

Sky in Italy: Nemanja Matic is main midfield target for Juventus. New talks have been held about signing him from Chelsea