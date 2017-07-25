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«Ювентус» намерен усилить состав полузащитником «Челси»

Источник:  RT на русскомКомментарии

«Ювентус» намерен усилить состав полузащитником лондонского «Челси» и сборной Сербии Неманьей Матичем. Об этом сообщает RT со ссылкой на журналиста Sky Sports Каве Солхекола.

По информации журналиста, клубы уже приступили к переговорам о переходе игрока.

Ранее The Guardian сообщила, что полузащитник «Челси» Неманья Матич близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Отмечалось, что владелец «Челси» Роман Абрамович готов отпустить Матича с учетом его заслуг перед клубом. Однако за переход серба «Манчестер Юнайтед» пришлось бы заплатить компенсацию в размере около 50 миллионов евро.

Матич выступал за «Челси» в 2009-2010, а также в 2013-2014 годах. В общей сложности он провел за клуб 154 матча и забил семь голов.

Также Матич играл в «Кошице» (2006-2009), «Витесс» (2010-2011) и «Бенфику» (2011-2013).

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