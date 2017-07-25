Роналду намекнул, что останется в «Реале»

Полузащитник «Реала» Криштиану Роналду намекнул на то, что останется в клубе.

«В прошлом сезоне для меня было очень важно завоевать трофеи с клубом, а также получить индивидуальные награды. Я хочу сделать это снова. Безусловно, мне предстоит много работать. Но футбол – это моя жизнь, моя страсть», – приводит «RT на русском» слова Роналду.

Напомним, в прошлом сезоне Роналду вместе с «Реалом» выиграл примеру, Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира. Кроме того, 32-летний португалец был признан лучшим игроком года по версии ФИФА и France Football.

Добавим, что пока португалец не присоединился к команде, которая выступает в США на Международном кубке чемпионатов, в то время как Роналду приехал в Китай с промо-туром.