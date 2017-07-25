Александр Кожевников: Игровое мышление приходит не с допингом, а с опытом

Дисквалификацию хоккеиста Даниса Зарипова прокомментировал советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Викторович Кожевников.

- Александр Викторович, как можете прокомментировать дисквалификацию Даниса Зарипова?

- Конечно, с допингом нужно бороться. Но в ситуации с Данисом нужно серьезно разобраться. Почему положительная допинг-проба была ещё в январе, а известно об этом стало только сейчас? Зарипов – хоккеист, которого отличает быстрое принятие правильных решений, игровое мышление. А это приходит с опытом, а не с допингом. У него мышление на первом плане, а не физика. Данис — незаурядный игрок, который ранее никогда не был замечен в подобных ситуациях. Поэтому нужно очень качественно подойти к вопросу о дисквалификации. Может у него тогда травма была какая-то, и он принимал лекарства?

- Вы играли до 39 лет. Физика в этом возрасте уже не та...Можно ли профессионально заниматься хоккеем без употребления поддерживающих средств?

- Да, но какие бы ни были физические качества, шайба всё равно быстрее летит! Здесь нужно уже мышление и опыт включать. Витамины для поддержания общего состояния и сердца необходимы, но не запрещенные препараты.

- Вернётся ли Данис Зарипов на лёд через два года?

- Навряд ли. И возраст уже будет солидный, да и желания возвращаться может не быть.