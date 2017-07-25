Александр Кожевников: В голове же не найдешь допинг, чтобы хоккеист мыслил быстрее

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал ситуацию, в которую попал игрок казанского «Ак Барса» Данис Зарипов.

- За допинг нужно наказывать. С этим нужно бороться, чтобы не было никаких разговоров. На эту проблему нужно смотреть по-другому: брать пробу не выборочно, а сразу у нескольких игроков. Тогда не будет таких вот ситуаций и разговоров на эту тему, - рассказывает эксперт «Советскому спорту». - Ничего в этом страшного нет, если перед игрой или после нее возьмут пробу на допинг. И в наше время это было. Но тут нужно разобраться. Может у него травма была, может доктор что-то не то дал, может сам что-то принял. Игрок то он от бога. Я не понимаю, зачем ему это нужно было. Он всегда выглядел очень здорово, всегда больше не физически, а головой работал. В голове же допинг не найдешь, чтобы человек мыслил быстрее и правильнее. А он всегда отличался быстрым принятием решения. Поэтому всё это очень удивительно. Надо с этим разобраться. А если виновен, то нужно наказывать.