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Российские шпажисты вышли в четвертьфинал чемпионата мира

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Мужская сборная России по фехтованию вышла в четвертьфинал командного турнира шпажистов на чемпионате мира в Лейпциге.

В 1/16 финала российская команда нанесла поражение сборной Ирана (45:31), а в следующем круге была сильнее Израиля (45:36).

В четвертьфинале соперником сборной России станет команда Украины. В других четвертьфиналах встретятся: Франция – Египет, Эстония – Венгрия и Швейцария – Италия.

Отметим, что за сборную России выступают Никита Глазков, Павел Сухов и Сергей Ходос.

Лейпциг (Германия)

Чемпионат мира

Мужчины

Шпага

Командное первенство

1/16 финала

Россия – Иран – 45:31

1/8 финала

Россия – Израиль – 45:36

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