Российские шпажисты вышли в четвертьфинал чемпионата мира
Мужская сборная
России по фехтованию вышла в четвертьфинал командного турнира шпажистов на чемпионате
мира в Лейпциге.
В 1/16 финала российская команда нанесла поражение сборной Ирана (45:31), а в следующем круге была сильнее Израиля (45:36).
В четвертьфинале соперником сборной России станет команда Украины. В других четвертьфиналах встретятся: Франция – Египет, Эстония – Венгрия и Швейцария – Италия.
Отметим, что за сборную России выступают Никита Глазков, Павел Сухов и Сергей Ходос.
Лейпциг (Германия)
Чемпионат мира
Мужчины
Шпага
Командное первенство
1/16 финала
Россия – Иран – 45:31
1/8 финала
Россия – Израиль –
45:36
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