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Gambit Esports заняла четвертое место в рейтинге HLTV.org

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Портал HLTV.org обновил рейтинг команд по Counter-Strike: Global Offensive после турнира PGL Major Krakow 2017.

SK Gaming по-прежнему лидирует в рейтинге. Astralis сместила FaZe Clan со второй строчки. Чемпион мэйджора – Gambit Esports поднялся на десять позиций вверх и занял четвертое место. G2 Esports опустилась на пятую строчку. Финалист чемпионата мира –  Immortals поднялся на пять позиций вверх и занял шестое место.



Cloud9 и North упали на 7 и 8 места. Virtus.pro ворвалась в топ-10 и расположилась на девятой строчке. Natus Vincere опустилась на три позиции вниз и замкнула десятку лучших команд.

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