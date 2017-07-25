Gambit Esports заняла четвертое место в рейтинге HLTV.org

Портал HLTV.org обновил рейтинг команд по Counter-Strike: Global Offensive после турнира PGL Major Krakow 2017.



SK Gaming по-прежнему лидирует в рейтинге. Astralis сместила FaZe Clan со второй строчки. Чемпион мэйджора – Gambit Esports поднялся на десять позиций вверх и занял четвертое место. G2 Esports опустилась на пятую строчку. Финалист чемпионата мира – Immortals поднялся на пять позиций вверх и занял шестое место.





Cloud9 и North упали на 7 и 8 места. Virtus.pro ворвалась в топ-10 и расположилась на девятой строчке. Natus Vincere опустилась на три позиции вниз и замкнула десятку лучших команд.



Источник