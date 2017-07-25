Клуб Халка и Виллаш-Боаша может пропустить сезон китайской суперлиги из-за долгов по зарплате

Тринадцать клубов китайской футбольной суперлиги могут лишиться возможности участия в турнире на следующий сезон из-за высокой задолженности по зарплате. Об этом сообщает Mirror.

По данным британского издания, клубы, которые имеют задолженности, обязаны погасить их до 15 августа, после чего отправить документальное подтверждение в Китайскую футбольную ассоциацию. В противном случае они рискуют не получить допуск до турнира.

Отметим, что среди клубов с долгами значатся - действующий чемпион «Гуанчжоу Эвергранд», а также «Шанхай СИПГ», который возглавляет бывший наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, а также выступают экс-форвард санкт-петербургского клуба Халк, португальский защитник Рикарду Карвалью и бразильский полузащитник Оскар.

Ранее Халк прокомментировал возможное возвращение в петербургский клуб.