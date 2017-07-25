Шамил Хуснутдинов: Ак Барс» окажет Зарипову всестороннюю помощь по апелляции
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Директор ООО «СКП «Татнефть – Ак
Барс» Шамил Хуснутдинов прокомментировал ситуацию с дисквалификацией нападающего
Даниса Зарипова.
- Зарипов является легендой «Ак Барса», клуб совместно с «Магниткой» окажет ему всестороннюю помощь по вопросу апелляции, - передает слова Хуснутдинова «Р-Спорт».
Ранее стало известно, что форвард «Ак Барса» Данис Зарипов, выступавший в прошлом сезоне за магнитогорский «Металлург», сдал положительный допинг-тест во время чемпионата КХЛ в сезоне 2016/2017. На основании этого ИИХФ отстранил 36-летнего нападающего от участия в соревнованиях до 22 мая 2019 года.
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