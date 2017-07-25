Рене Фазель: Повлияет ли ситуация с Зариповым в целом на российский хоккей? Нет

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал ситуацию с дисквалификацией нападающего Даниса Зарипова.

- Прежде всего, я удивлен, потому что мы давно никого не отстраняли за допинг. Последний раз это было в Сочи, когда был отстранен (Никлас) Бэкстрем, пропустивший из-за этого финал (Олимпиады). Я удивлен, что хоккеисты так неосторожно поступают. Мы же просто следуем нашим правилам. Повлияет ли эта ситуация в целом на российский хоккей? Нет.

Такие вещи случаются. В КХЛ, ВХЛ, МХЛ выступают очень много хоккеистов. Конечно, это громкий случай, потому что это игрок национальной сборной, ему 36 лет, и это может означать конец его карьеры. Это грустная история, - передает слова Фазеля «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что форвард «Ак Барса» Данис Зарипов, выступавший в прошлом сезоне за магнитогорский «Металлург», сдал положительный допинг-тест во время чемпионата КХЛ в сезоне 2016/2017. На основании этого ИИХФ отстранил 36-летнего нападающего от участия в соревнованиях до 22 мая 2019 года.