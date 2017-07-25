Российские саблистки вышли в четвертьфинал чемпионата мира
Женская сборная
России по фехтованию пробилась в четвертьфинал командного турнира саблисток на
чемпионате мира в Лейпциге.
Российская команда была освобождена от первого круга, а в 1/8 финала уверенно победила Канаду (45:25).
В ¼ финала соперником сборной России будет Япония. В других четвертьфиналах встретятся: Италия – Мексика, Украина – Франция и США – Южная Корея.
Отметим, что за сборную России выступают: двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян, Анна Башта и Софья Позднякова.
Лейпциг (Германия)
Чемпионат мира
Женщины
Сабля
Командное первенство
1/8 финала
Россия – Канада – 45:25
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