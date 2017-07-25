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Российские саблистки вышли в четвертьфинал чемпионата мира

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Женская сборная России по фехтованию пробилась в четвертьфинал командного турнира саблисток на чемпионате мира в Лейпциге.

Российская команда была освобождена от первого круга, а в 1/8 финала уверенно победила Канаду (45:25).

В ¼ финала соперником сборной России будет Япония. В других четвертьфиналах встретятся: Италия – Мексика, Украина – Франция и США – Южная Корея.

Отметим, что за сборную России выступают: двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян, Анна Башта и Софья Позднякова.

Лейпциг (Германия)

Чемпионат мира

Женщины

Сабля

Командное первенство

1/8 финала

Россия – Канада – 45:25

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