Вячеслав Быков: Считаю, что допинг в хоккее это все профанация

Бывший главный тренер сборной России и «Салавата Юлаева» Вячеслав Быков прокомментировал ситуацию с дисквалификацией нападающего Даниса Зарипова.

– Я бы не хотел сейчас выдвигать какие-то версии. Лучше для начала выслушать самого игрока и официальные версии клубов. Может, у Зарипова были какие-то проблемы со здоровьем. Думаю, что он сам объяснится.

Повергла ли в шок эта новость? Конечно. В принципе допинг в хоккее не способствует достижению какой-либо командной цели. Один игрок, даже если он хоккеист самого высокого уровня, не может добиться результата для команды. Поэтому я не вижу смысла применение допинга в хоккее. Считаю, что допинг в хоккее это все профанация.

Если будут подавать апелляцию, значит, существует другая версия применения этих препаратов. Мне кажется, стоит дождаться и узнать их версию. Желание подать апелляцию, скорее всего, говорит о том, что у Зарипова есть шанс выпутаться из этой ситуации, – передает слова Быкова «БИЗНЕС Online».

Ранее стало известно, что форвард «Ак Барса» Данис Зарипов, выступавший в прошлом сезоне за магнитогорский «Металлург», сдал положительный допинг-тест во время чемпионата КХЛ в сезоне 2016/2017. На основании этого ИИХФ отстранил 36-летнего нападающего от участия в соревнованиях до 22 мая 2019 года.