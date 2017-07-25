Вячеслав Быков: Считаю, что допинг в хоккее это все профанация

Бывший главный тренер сборной России и
«Салавата Юлаева» Вячеслав Быков прокомментировал ситуацию с дисквалификацией нападающего
Даниса Зарипова.
– Я бы не хотел сейчас выдвигать какие-то
версии. Лучше для начала выслушать самого игрока и официальные версии клубов.
Может, у Зарипова были какие-то проблемы со здоровьем. Думаю, что он сам
объяснится.
Повергла ли в шок эта новость? Конечно. В
принципе допинг в хоккее не способствует достижению какой-либо командной цели.
Один игрок, даже если он хоккеист самого высокого уровня, не может добиться
результата для команды. Поэтому я не вижу смысла применение допинга в хоккее.
Считаю, что допинг в хоккее это все профанация.
Если будут подавать апелляцию, значит,
существует другая версия применения этих препаратов. Мне кажется, стоит
дождаться и узнать их версию. Желание подать апелляцию, скорее всего, говорит о
том, что у Зарипова есть шанс выпутаться из этой ситуации, – передает слова
Быкова «БИЗНЕС Online».
Ранее стало известно, что форвард «Ак Барса»
Данис Зарипов, выступавший в прошлом сезоне за магнитогорский «Металлург», сдал
положительный допинг-тест во время чемпионата КХЛ в сезоне 2016/2017. На
основании этого ИИХФ отстранил 36-летнего нападающего от участия в
соревнованиях до 22 мая 2019 года.