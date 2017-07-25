Рене Фазель: Срок дисквалификации Зарипова не подлежит смягчению со стороны IIHF

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал ситуацию с дисквалификацией нападающего Даниса Зарипова.

– Любой хоккеист имеет право вскрыть пробу «B», он также может обратиться в CAS, гражданский арбитражный суд и обжаловать решение Международной федерации хоккея. Если они оспорят дисквалификацию, то, значит, так тому и быть. Но нужно понимать, что апелляцию стоит подавать не на пустом месте.

– Решение окончательное. Те сроки, которые огласила федерация, не подлежат смягчению со стороны IIHF. Повторюсь, что игроки могут обжаловать решение федерации в вышестоящих инстанциях, – передает слова Фазеля ТАСС.

Ранее стало известно, что форвард «Ак Барса» Данис Зарипов, выступавший в прошлом сезоне за магнитогорский «Металлург», сдал положительный допинг-тест во время чемпионата КХЛ в сезоне 2016/2017. На основании этого ИИХФ отстранил 36-летнего нападающего от участия в соревнованиях до 22 мая 2019 года.