«Реал» договорился с «Монако» о переходе Мбаппе за 180 миллионов евро
Источник: MarcaКомментарии
«Реал» достиг принципиального соглашения с «Монако»
о трансфере французского нападающего Килиана Мбаппе за рекордные 180 миллионов
евро. Об этом сообщает Marca.
По информации испанского издания, чемпион Франции получит за 18-летнего форварда 160 миллионов евро. Еще около 20 миллионов «Монако» может получить в зависимости от результатов.
Ранее Sunday Express сообщила, что ради оформления трансфера Мбаппе мадридский клуб был готов продать полузащитника сборной Уэльса Гарета Бэйла.
В прошедшем сезоне Мбаппе провел 44 матча за «Монако» и забил 26 мячей и сделал 14 голевых передачах.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически