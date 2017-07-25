«Реал» договорился с «Монако» о переходе Мбаппе за 180 миллионов евро

«Реал» достиг принципиального соглашения с «Монако» о трансфере французского нападающего Килиана Мбаппе за рекордные 180 миллионов евро. Об этом сообщает Marca.

По информации испанского издания, чемпион Франции получит за 18-летнего форварда 160 миллионов евро. Еще около 20 миллионов «Монако» может получить в зависимости от результатов.

Ранее Sunday Express сообщила, что ради оформления трансфера Мбаппе мадридский клуб был готов продать полузащитника сборной Уэльса Гарета Бэйла.

В прошедшем сезоне Мбаппе провел 44 матча за «Монако» и забил 26 мячей и сделал 14 голевых передачах.