Александр Абросимов: «Уралу» надо попадать в пелй-офф и двигаться дальше – в зону еврокубков

Блокирующий уфимского «Урала» Александр Абросимов рассказал о подготовке команды к новому сезону.

– Все вышли из отпуска в разном состоянии, – приводит «БИЗНЕС Online» слова Абросимова. – Кто-то больше работал, кто-то меньше. Тренер очень грамотно подошёл к тренировочному процессу. Первый цикл у нас был втягивающий. Сильных нагрузок не было. Мы втянулись, а вот уже со вчерашнего дня началась прыжковая работа, взаимодействия шесть на шесть. Начинаем работать в полную силу.

– Вы уже неделю вместе. Наверняка между собой в команде обсуждали задачи на сезон?

– Пока нет. Первостепенная задача – собрать весь состав, вместе начать тренироваться. А если говорить по сезону, то надо попадать в плей-офф, а там нужно подниматься дальше, в зону еврокубков. Нужно ставить такие цели. Все задачи выполнимы.