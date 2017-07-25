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Генменеджер Virtus.pro рассказал о новом контракте с составом по Dota 2

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Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин в интервью dtf.ru рассказал о переговорах по новому контракту с составом по Dota 2.

«Как таковых трудностей не было. Раньше все игроки, и это не секрет, просто сразу хватали и подписывали договор, толком ничего не читая, а потом «вдруг» возникали вопросы. Это была частая история как в СНГ, так и в масштабах мировой сцены. Мы от этой практики хотим максимально отдалиться, хотим, чтобы ребята чётко понимали, на что они идут и какие с их стороны будут обязательства. В первую очередь, по участию в тех же спонсорских мероприятиях, в общении с прессой. Также они должны знать про определённые ограничения, которые на них накладываются.

Нам нужно понимать, что это всё-таки контракты с одной их лучших команд мира, и по определению не могло случиться так, что мы сделали предложение, а ребята тут же согласились, пожали руки, через два дня всё подписали.

У игроков есть определённые обязательства по появлению на спонсорских мероприятиях. Установленное количество дней в году игроки должны присутствовать на мероприятиях конкретного спонсора, с которым заключено такое условие. Если же игрок подписывает индивидуальный спонсорский контракт, то идёт определённое разделение доходов между конкретным человеком и командой.

Что касается требований публичного поведения: игрокам запрещено публиковать в своих социальных сетях какие-либо открыто грубые выражения, обсценную лексику и подобные оскорбительные и запретные вещи. Словом, стандартная практика, которая ничем не отличается от классического спорта.

Естественно, есть обязательства по стримингу: определённое количество часов в квартал для игрока. Но здесь мы всегда достаточно гибкие, потому что, например, третий квартал очень насыщенный для команды Dota 2 — идёт подготовка к The International, игрокам соответственно не до стриминга. Мы, понимая это, ребят ни к чему не принуждаем. А к донатам мы никакого отношения не имеем, это всецело заработок игрока, и мы на него никак не претендуем».

Напомним, что Virtus.pro продлила контракты с составом по Dota 2 до конца 2018 года.

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