Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кузнецов3:6, 7:5, 6:4Куэвас
Теннис  Кольшрайбер- : -Рублев
Водное поло  Венгрия- : -Россия
Теннис  Хачанов6:4, 6:3Моллекер
Футбол  АЕК Афины- : -ЦСКА
Футбол  Россия- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Челси» отправил домой Кенеди, оскорбившего китайцев в соцсетях

Источник:  RT на русскомКомментарии

«Челси», находящийся в турне по Китаю, принял решение отправить домой защитника Кенеди, который опубликовал в соцсетях пост, оскорбляющий китайский народ, сообщает «RT на русском».

Кенеди во время трансляции в Инстаграме высказался о Китае, употребив нецензурную лексику.

22 июля во время товарищеского матча с «Арсеналом» (3:0), который состоялся в Пекине, болельщики освистали Кенеди.

Позднее клуб и сам Кенеди принесли извинения на официальном сайте «Челси».

«Я бы хотел извиниться перед народом Китая за нанесенное оскорбление. Я не намеревался кого-то оскорбить или обидеть, и теперь понимаю, что мои высказывания были совершенно неуместны.

Я хотел бы заявить, что испытываю огромное уважение и восхищение к китайскому народу и стране.

Я бы также хотел извиниться перед «Челси» и всеми партнерами по команде, которых я подвел, написав свои посты. Я полностью понимаю ответственность, которую несу, представляя свой клуб, и я не намеревался создать трудности и проявить неуважение», – говорится в заявлении Кенеди.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дубль Мюллера принес «Баварии» победу над «Челси»Матч Международного Кубка чемпионов между «Челси» и «Баварией» завершился победой немецкого клуба. Итоговый счет матча – 3:2.Адам Смит продлил контракт с «Борнмутом»Защитник «Борнмута» Адам Смит продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Хамес Родригес: Мората однозначно усилит «Челси»Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес прокомментировал переход испанского нападающего Альваро Мораты из «Королевского клуба» в «Челси».«Ювентус» намерен усилить состав полузащитником «Челси»«Ювентус» намерен усилить состав полузащитником лондонского «Челси» и сборной Сербии Неманьей Матичем. Об этом сообщает RT со ссылкой на журналиста Sky Sports Каве Солхекола.Джейми Варди: Я не жалею о том, что не перешел в «Арсенал»Нападающий «Лестера» и сборной Англии Джейми Варди, не жалеет о том, что отказался перейти в лондонский «Арсенал» летом 2016 года.Хавьер «Чичарито» Эрнандес стал игроком «Вест Хэма» (видео)Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес перешел из леверкузенского «Байера» в лондонский «Вест Хэм».Геннадий Орлов: Говорят, 6 августа Пашалич сыграет за «Спартак» против «Зенита»Телекомментатор Геннадий Орлов поделился информацией о возможном переходе в московский «Спартак» полузащитника «Челси» Марио Пашалича.Жаркое трансферное лето «Вест Хэма»Жаркое трансферное лето «Вест Хэма»Лондонский «Вест Хэм» – главный поставщик трансферных новостей этого лета.Топ-10 клубов по трансферным тратам за лето 2017 годаТоп-10 клубов по трансферным тратам за лето 2017 года«Советский спорт» рассказывает о самых больших тратах в летнее трансферное окно среди европейских клубов.Защитник «Монако» Менди перешел в «Манчестер Сити»«Манчестер Сити» подписал пятилетний контракт с защитником «Монако» Бенжаменом Менди, сообщает официальный сайт английского клуба.Ули Хенесс: Разгромное поражение «Баварии» от «Милана» меня не беспокоитУли Хенесс: Разгромное поражение «Баварии» от «Милана» меня не беспокоитПрезидент «Баварии» Ули Хенесс рассказал об азиатском турне команды, задачах на предстоящий сезон, подготовке молодежи и звездных новичках.«Челси» извинился перед Китаем за пост Кенеди в инстаграме«Челси» опубликовал извинения перед народом Китая за пост защитника Кенеди в инстаграме.Жозе Моуринью: Марсьяль стал лучше тренироваться и больше выкладыватьсяГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался об игре форварда Антони Марсьяля в матче Международного кубка чемпионов с «Реалом» (1:1 по пенальти – 2:1).Жозе Моуринью: Всегда говорю игрокам, чтобы они не рисковали получить травмы в контрольных матчахГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал травму полузащитника Андера Эрреры, полученную в матче Международного кубка чемпионов с мадридским «Реалом».«Манчестер Юнайтед» по пенальти обыграл «Реал» на Международном Кубке чемпионовМатч Международного Кубка чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Юнайтед» завершился победой «МЮ» в серии пенальти. Основное время завершилось вничью – 1:1.Арсен Венгер: Санчес в «ПСЖ»? Прессе нужно о чем-то писатьГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал информацию о том, что нападающий команды Алексис Санчес может перейти в «ПСЖ».«Челси» проявляет интерес к Кандреве«Челси» интересуется полузащитником миланского «Интера» Антонио Кандревой. Об этом сообщают итальянские СМИ.Чики Бегиристайн: Данило обладает всеми качествами, чтобы добиться успеха в «Ман Сити»Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн прокомментировал переход из мадридского «Реала» защитника Данило.Роналду советует Неймару дождаться предложения «Манчестер Юнайтед»Лидер «Реала» Криштиану Роналду посоветовал нападающему «Барселоны» Неймару не спешить подписывать контракт с «ПСЖ».Кэхилл стал капитаном «Челси» после ухода ТерриГлавный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил, что новым постоянным капитаном лондонской команды после ухода Джона Терри станет защитник Гари Кэхилл.
Теннис
Кузнецов вышел во второй круг теннисного турнира в Гамбурге
Футбол
Мэр французского города публично съел крысу из-за поражения «ПСЖ» от «Барселоны» (видео)
Фехтование
Сборная России не смогла выйти в полуфинал командного турнира по сабле
Футбол
Алан Дзагоев: Погода никакой пользы сопернику не принесет, так же как и нам
все новости
Челси
Челсикалендарьстатистика
Роберт Нуньеш до Насименто Кенеди
Роберт Нуньеш до Насименто Кенедивсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости