«Челси» отправил домой Кенеди, оскорбившего китайцев в соцсетях

«Челси», находящийся в турне по Китаю, принял решение отправить домой защитника Кенеди, который опубликовал в соцсетях пост, оскорбляющий китайский народ, сообщает «RT на русском».

Кенеди во время трансляции в Инстаграме высказался о Китае, употребив нецензурную лексику.

22 июля во время товарищеского матча с «Арсеналом» (3:0), который состоялся в Пекине, болельщики освистали Кенеди.

Позднее клуб и сам Кенеди принесли извинения на официальном сайте «Челси».

«Я бы хотел извиниться перед народом Китая за нанесенное оскорбление. Я не намеревался кого-то оскорбить или обидеть, и теперь понимаю, что мои высказывания были совершенно неуместны.

Я хотел бы заявить, что испытываю огромное уважение и восхищение к китайскому народу и стране.

Я бы также хотел извиниться перед «Челси» и всеми партнерами по команде, которых я подвел, написав свои посты. Я полностью понимаю ответственность, которую несу, представляя свой клуб, и я не намеревался создать трудности и проявить неуважение», – говорится в заявлении Кенеди.