ЦСКА расторг контракт с центровым Лазаревым

Баскетбольный ЦСКА объявил о расторжении контракта с 26-летним центровыми Иваном Лазаревым. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Иван оказался в ситуации, о которой можно мечтать, попав в ряды чемпионов Евролиги из команды второго российского дивизиона. При этом Лазарев сделал все возможное, чтобы оправдать приглашение: он много и усердно работал, демонстрировал позитивный настрой и готовность помочь в любой момент. Сейчас Ивану предстоит шагнуть на следующую ступень в профессиональной карьере, мы искренне благодарим его и желаем удачи и здоровья», - прокомментировал уход Лазарева президент ЦСКА Андрей Ватутин.

Напомним, что Лазарев пришел в ЦСКА в 2015 году из московского «Динамо». В июне 2016 года Лазарев подписал с ЦСКА контракт на один год с возможностью продления еще на два сезона, но клуб отказался использовать данную опцию.