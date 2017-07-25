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ЦСКА расторг контракт с центровым Лазаревым

Источник:  ПБК ЦСКАКомментарии

Баскетбольный ЦСКА объявил о расторжении контракта с 26-летним центровыми Иваном Лазаревым. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Иван оказался в ситуации, о которой можно мечтать, попав в ряды чемпионов Евролиги из команды второго российского дивизиона. При этом Лазарев сделал все возможное, чтобы оправдать приглашение: он много и усердно работал, демонстрировал позитивный настрой и готовность помочь в любой момент. Сейчас Ивану предстоит шагнуть на следующую ступень в профессиональной карьере, мы искренне благодарим его и желаем удачи и здоровья», - прокомментировал уход Лазарева президент ЦСКА Андрей Ватутин.

Напомним, что Лазарев пришел в ЦСКА в 2015 году из московского «Динамо». В июне 2016 года Лазарев подписал с ЦСКА контракт на один год с возможностью продления еще на два сезона, но клуб отказался использовать данную опцию.

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Сергей Ващенко
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