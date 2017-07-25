Алан Дзагоев: Погода никакой пользы сопернику не принесет, так же как и нам

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в преддверии матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с АЕК отметил, что погода в Афинах не принесет никакой пользы ни армейцам, ни сопернику.

- Мы работали на сборах в Австрии, где была примерно такая же погода. Ничего страшного с нами не произойдет. Погода никакой пользы сопернику не принесёт, так же как и нам. Все будут в одинаковых условиях, - передает слова Дзагоева официальный сайт ЦСКА.

Добавим, что матч третьего между АЕКом и ЦСКА пройдет во вторник на Олимпийском стадионе в Афинах. Ответная игра команд пройдет в Москве 2 августа.