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Сборная России не смогла выйти в полуфинал командного турнира по сабле

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Женская сборная России по фехтованию не смогла выйти в полуфинал командного турнира саблисток на чемпионате мира в Лейпциге.

В ¼ финала российская команда проиграла два укола сборной Японии (43:45). Теперь сборная России продолжит борьбу за пятое-восьмое места, где ее первым соперником станет команда США.

Отметим, что за сборную России выступают: двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян, Анна Башта и Софья Позднякова.

Добавим, что сборная России является действующим олимпийским чемпионом в командном турнире саблисток.

Лейпциг (Германия)

Чемпионат мира

Женщины

Сабля

Командное первенство

1/4 финала

Россия – Япония – 43:45

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