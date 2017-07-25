Сборная России не смогла выйти в полуфинал командного турнира по сабле
Женская сборная
России по фехтованию не смогла выйти в полуфинал командного турнира саблисток
на чемпионате мира в Лейпциге.
В ¼ финала российская команда проиграла два укола сборной Японии (43:45). Теперь сборная России продолжит борьбу за пятое-восьмое места, где ее первым соперником станет команда США.
Отметим, что за сборную России выступают: двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян, Анна Башта и Софья Позднякова.
Добавим, что сборная России является действующим олимпийским чемпионом в командном турнире саблисток.
Лейпциг (Германия)
Чемпионат мира
Женщины
Сабля
Командное первенство
1/4 финала
Россия – Япония – 43:45
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